ابتكار دواء يمنع الإصابة بمرض الزهايمر

المواطن - متابعة

توصل عدد من العلماء الأمريكيين إلى أول دواء يمكنه منع الإصابة بمرض الزهايمر، حيث يعمل على تعزيز مادة في الدماغ، تقوم بتخليصها من البروتينات الضارة التي تسبب فقدان الذاكرة.

وبحسب ما قاله فريق البحث الطبي في مدرسة الطب بجامعة تيمبل في ولاية بنسلفانيا، ونشرته “ديلي ميل”، فإن النتائج التي توصلوا إليها تبعث الأمل في أن الدواء قد يبطئ أو يمنع الإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة لدى البشر.

وأوضح الفريق البحثي أنهم قاموا بتجربة الدواء على الفئران المعدلة لتطوير المرض المرتبط بالعمر، وتبين لهم أنه لم يظهر عليها أي أعراض بعد حقنها بالدواء الجديد.

وأطلق العلماء على الدواء الجديد اسم ” pharmacological chaperone”، وأوضحوا أنه يعمل على إصلاح الطفرات في بروتينات أميلويد بيتا وتاو التي تتجمع في أدمغة المرضى وتعمل على تشكيل لويحات ينتج عنها فقدان الصلات بين الخلايا العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى موت تلك الخلايا وفقدان أنسجة المخ.

ولفت الباحثون إلى أنهم يخططون في الوقت الحالي لإجراء تجارب سريرية للدواء على البشر.

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