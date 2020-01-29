ابن الذيب يتوقف عن الشعر بعدما باع كرامته وامتدح سليماني

المواطن - الرياض

بعدما باع كرامته بأبخس الأثمان ومرّغ وجه في وحل نظام الملالي بقصيدة يرثي فيها الإرهابي قاسم سليماني أعلن الشاعر القطري محمد بن الذيب اعتزاله الشعر.

وظهر ابن الذيب في مقطع فيديو يعلن نبأ اعتزاله الشعر بناء على طلب شخص عزيز عليه مشيرًا إلى أنه لن يرجع عن قراره إلا إذا طلب منه هذا الشخص الرجوع في القرار.

وبالطبع لم يكشف ابن الذيب عن الشخص الذي طلب منه هذا الطلب، على طريقة قناة الجزيرة التي اعتادت نقل الأكاذيب عن مصادر لا تفصح عنها.

وتلقى ابن الذيب عدة صفعات حين رد الشعراء السعوديون والخليجيون على قصيدته التي رثى فيها قاسم سليماني حيث أكدوا أنه باع قلمه لمن يدفع له متناسيًا دور المملكة وشعوب الخليج في التعاطف معه حين كان سجينًا في سجون تنظيم الحمدين.

وقال الدكتور محمد بن حمود الهدلاء في تغريدة له: “بعد أن طاح سوقه …ابن الذيب يعتزل.. الشعر اعتزلك قبل أن تعتزله.. بعد أن بعت كرامتك وعروبتك في سوق المزايدات الشعرية”.

وعلق على الشامسي بالقول: “سبحان من أسقط هيبته في شعر ساقط ومنحط”.

أما جمعان بن سعد فقال: “ما عاد لك كرت ولا عاد تهمنا صرت ذنبًا من أذناب الفرس”، فيما قال مغرد آخر: “على حسب كلامه في الفيديو لم يعتزل، بل قال له معزبه اسكت ثم بعدين أقول لك انبح”.

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