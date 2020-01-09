اتحادي يتوقع بطل الدوري بين النصر والهلال ويُعلن السبب

المواطن - محمد سمعه

توقع حامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بين فريقي الهلال والنصر.

وخلال حديثه لـ برنامج ” الدوري مع وليد” قال البلوي: النصر بنسبة 90% سيكون بطل الدوري السعودي في الموسم الحالي، هذا ما أتوقعه وتوجد عوامل كثير مثل ضغط المباريات للفريق الهلالي بعد العودة من دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وهذا يُمهد النصر للفوز ببطولة الدوري.

وكانت جماهير الكرة السعودية اختارت متصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين بين ناديي الهلال والنصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري أمس الخميس.

ومن خلال استفتاء أطلقه برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة أول أمس الأربعاء، اختارت الجماهير نادي الهلال لصدارة جدول الدوري السعودي بنسبة وصلت إلى 80%، بينما اختار 20% نادي النصر، وذلك من أجل صدارة جدول الدوري السعودي.

ويتصدر نادي النصر جدول الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني الذي يملك 27 نقطة بعد فوزه على الأهلي بثلاثية لهدف في اللقاء المؤجل بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

وكان النصر تصدر جدول الدوري السعودي بعد فوزه على الفيحاء بالجولة الثالثة عشرة، بينما يحتاج الهلال للفوز في اللقاءات المؤجلة له من أجل استعادة صدارة جدول الدوري السعودي.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الرابع في جدول الدوري السعودي، وذلك بعد الخسارة من الهلال، حيث خسر في آخر جولتين ضد ناديي الشباب والهلال ليتجمد رصيده عند 23 نقطة.

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