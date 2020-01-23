اتحادي يُثير الجدل بعد مباراة الأهلي والرائد

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه بصورة مثيرة للجدل، وذلك عقب فوز الأهلي الصعب على نادي الرائد بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب جستنيه المعروف بميوله الاتحادية عبر حسابه في تويتر: “والله كورة ما لها صاحب ولا أمان زيها زي الدنيا، ما يستاهلها الأهلي مع جل احترامي للمجانين، آه لما تكون الكورة ظالمة، لو كنت رئيس نادي الرائد لمنحت اللاعبين مكافأة الفوز”.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي آخر التطورات حول تجديد تعاقده مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المؤشر للقنوات الرياضية السعودية بعد مباراة الأهلي والرائد أمس الخميس قائلًا: ”حتى الآن الإدارة لم تجلس معي ولم تقدم العرض، وإلى الآن لم يحصل شيء بيني وبين النادي”.

وذكرت تقارير إخبارية أن سلمان المؤشر وضع شرطًا من أجل الرحيل عن الراقي والانضمام إلى أي نادٍ بما فيهم النصر وهو الحصول على مبلغ مالي يتخطى الـ3 ملايين ريال في الموسم بجانب التوقيع على عقد مدته تتخطى العامين ونصف العام.

بالطبع الشرط وضع نادي النصر في حيرة، خاصة أن شروط سلمان المؤشر قد لا تُناسب العالمي الذي قد يتجه لتجاهل الصفقة والتعاقد مع لاعب آخر بديل لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

ما يستاهلها الاهلي

مع جل احترامي للمجانين

آه لما تكون الكورة ظالمة

لو كنت رئيس لنادي الرائد لمنحت آللاعبين مكافأة فوز.#الرائد_الاهلي — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) January 23, 2020

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