اتهام ممثلة كابتن أمريكا بطعن أمها حتى الموت

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُلقي القبض على الممثلة مولي فيتزجيرالد، بتهمة طعن والدتها في ضواحي كانساس، ووجهت إليها تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وهي محتجزة في سجن مقاطعة جونسون.

فيتزجيرالد هي ممثلة ومخرجة ومنتجة أفلام، حصلت على أدوار صغيرة على الشاشة، حيث لعبت دورًا صغيرًا في فيلم مارفل، كابتن أمريكا: ذا فيرست أفينجر، وظهرت أيضًا في The Lawful Truth و The Creeps، وعملت مساعد لمخرج الفيلم جو جونسون.

وكانت مولي تحدثت عن دورها في كابتن أميركا قائلة إنه على الرغم من أن دورها كان صغيرًا، فقد أكسبها خبرة لا تُقدر بثمن، متابعة: كوني جزءًا من هذا الإنتاج كان أحد أفضل تجارب حياتي.

وكان حضر الضباط إلى منزل الأم باتريشيا، بعد إبلاغ الجيران عن سماع اضطرابات، وعثروا على باتريشيا التي أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث، وبجوارها مولي التي نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

ولا تملك السلطات أي دافع وراء الجريمة، ومن المقرر أن تُمثل مولي فيتزجيرالد أولاً أمام قاضٍ في التهم الموجهة إليها اليوم.

تابعنا على تواصل معنا على