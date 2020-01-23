احترس من القلق.. يسرع من انتشار شيب الشعر
يضر بالخلايا الجذعية الصباغية

احترس من القلق.. يسرع من انتشار شيب الشعر

2020/01/24
الساعة 1:38 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
0
طباعة
شيب الشعر والقلق
المواطن - متابعة

كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد بأن الهرمونات التي يطلقها الجسم أثناء الشعور بالقلق أو الإجهاد، تساهم في إلحاق الضرر بالخلايا الجذعية الصباغية المنتجة للصباغ والتي تعطي للشعر لونه.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة “نيتشر”، إن معظم الأشخاص الذين يعانون من القلق والإجهاد هم أكثر عرضة لفقدان لون شعرهم بشكل سريع ومبكر.

من جهته قال الدكتور يا تشيه هسو، أستاذ الخلايا الجذعية وعلم الأحياء التجديدي بجامعة هارفارد: “أردنا معرفة ما إذا كان الإجهاد يؤدي إلى تغييرات في الخلايا الجذعية التي تلون الشعر، وتبين أن هرمونات الإجهاد تساهم بشكل كبير في هذا الأمر”.

ويتمثل أحد الآثار الجانبية للإجهاد في أن تغيير مستويات الهرمونات قد يشوه وظيفة الخلايا الجذعية التي تلون الجلد والشعر بصبغة الميلانين.

وتنطلق عادة هرمونات تدعى هرمونات نوريبنيفرين، لمحاربة الإجهاد والتي تعمل على الإضرار بالخلايا الجذعية الصبغية التي تمر بعملية تسمى الانتشار والتمايز، والتي يتغير دورها وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، تاركة بصيلات الشعر دون تغذية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • تحذير من الغذاء والدواء بشأن منتجيْن لفرد الشعر
    •
  • بعد فيديو طريف متداول .. محرق لـ”المواطن”: هذه تفاصيل توديع قطتي بوبي
    •
  • خالد المريخي يعلن اعتزاله الشعر الغنائي من أمام البيت الحرام
    •
  • 7 عصائر طبيعية تغذّي نمو الشعر وتجدد حيويته
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :