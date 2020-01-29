احذر.. العلاجات التقليدية لـ الصلع‎ تسبب الحروق

المواطن - متابعة

يواجه الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر المرضي ”الصلع“ مشاكل عديدة؛ بسبب استعدادهم لتجربة أي شيء لمكافحة تساقط الشعر.

إلا أن أحدث العلاجات في هذا الأمر واجه رد فعل عنيف من قبل الأطباء، الذين يقولون إنه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

وحث الخبراء المصابين بالامتناع عن فرك زيت الفلفل الحار أو مسحوق الفلفل الحار على رؤوسهم، على الرغم من أن الأشخاص عبر الإنترنت يزعمون أنه سيساعد على استعادة الشعر، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وحذر الخبراء من أن هذا العلاج قد يسبب الحروق وردود الفعل الجلدية وحتى تساقط الشعر.

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