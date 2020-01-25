اختبار تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 29 قتيلًا و1466 جريحًا

المواطن – متابعة

أصدرت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أمس السبت، بيانًا أعلنت خلاله ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة ألازيغ، الواقعة شرقي تركيا، مساء الجمعة إلى 29 قتيلًا و1466 جريحًا.

وأضافت الهيئة في البيان، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 43 شخصًا من تحت الأنقاض، بينما يتم البحث عن 30 شخصًا مفقودين.

وأوضحت أن الزلزال تسبب في تدمير 72 منزلًا بالكامل، بينما ألحق أضرارًا بالغة بـ514 منزلًا، وأضرارًا متوسطة إلى خفيفة في 409 منازل.

وأشار البيان إلى أن المنطقة شهدت حتى الآن 462 هزة ارتدادية، من بينها 14 هزة بقوة تجاوزت الأربع درجات على مقياس ريختر.

وألغى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خططه في إسطنبول، أمس السبت، وذهب لتفقد جهود الإنقاذ، كما حضر جنازة امرأة وابنها قتلا في الزلزال، الذي وصفه بأنه اختبار لتركيا.

وقال أردوغان: إنهم يبذلون قصارى جهدهم في مواقع الإنقاذ، ويحرصون على عدم ترك أي شخص جائعًا أو يجلس في العراء.