اختتام دور المجموعات في كأس القادة السعودي غدًا

المواطن - واس

تختتم يوم غدٍ الخميس، مباريات دور المجموعات في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض، حيث يتحدد فيها ترتيب المجموعتين الأولى والثانية ومواعيد مباريات الدور قبل الختامي من البطولة المقرر يوم الجمعة.

وتفتتح مباريات الغد عند الساعة: 2.30 ظهرا بمواجهة الهلال بنظيره زينت بطرس زينيت سان بطرسبورج الروسي، وعند الساعة: 4.30 عصراً يلتقي النصر مع نظيره جينك البليجي، وعند الساعة: 6.30 يلتقي سبورتينج لشبونة البرتغالي وفيتورول كونستانتا الروماني، فيما تختتم المواجهات عند الساعة: 8.30 بلقاء ريد ستار الصربي واتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتصدر سبورتينج لشبونة فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (6) نقاط، فيتورول كونستانتا الثاني برصيد (5) نقاط، الهلال الثالث (نقطة واحدة)، وأخيراً زينت بطرس زينيت سان بطرسبورج (بدون أي نقطة).

وفي المجموعة الثانية يتصدر اتلتيكو مدريد فرق المجموعة الثانية برصيد (5) نقاط، جينك البلجيكي وريد ستار الصربي بنفس المجموع (4) نقاط، وأخيراً النصر بدون أي نقطة.

وتقام على هامش البطولة عددا من الفعاليات المصاحبة للجماهير، وفرت فيها اللجنة المنظمة للبطولة ضيافة خاصة وإقامة العرضة السعودية إضافة لساحة المطاعم التي تضم عددا من العربات المتنقلة “فود تركس”.

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