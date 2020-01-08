اختراق حساب كونا وبث خبر مكذوب عن الانسحاب الأمريكي

اختراق حساب كونا وبث خبر مكذوب عن الانسحاب الأمريكي

2020/01/08
الساعة 2:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نفت وكالة الأنباء الكويتية قطعيًا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.
وأكدت الوكالة أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن وشددت على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.
ولفتت ( كونا ) وفق ما بثته اليوم، انتباه مشتركيها ومتابعيها على الموقع الالكتروني إلى أنه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مساءلة أي جهة أو شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.

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