اختفاء 3 فرنسيين وعراقي يعملون مع منظمة غير حكومية ببغداد

المواطن - متابعة

ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”، أنّ مدير عام منظمة “إس أو إس كريتيان دوريان” الكاثوليكيّة الفرنسيّة غير الحكوميّة، بنجامين بلانشارد، أعلن فقدان أربعة من موظّفي المنظّمة، هم ثلاثة فرنسيّين وعراقي منذ يوم الاثنين في محيط السفارة الفرنسية في ​بغداد​”.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاشتباكات العنيفة بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي النقيب وسط محافظة النجف العراقية.

واستخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.

وفي محافظة كربلاء جنوبي العاصمة العراقية، حرق محتجون الإطارات وقطعوا عددًا من الطرق الرئيسية والتجارية المهمة في مركز المحافظة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق؛ تنفيذًا لقرار مجلس النواب العراقي المطالب بخروج تلك القوات، حسب ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وأغلقت السلطات جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

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