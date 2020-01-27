اختناق 7 من عائلة واحدة بسبب إشعال الفحم للتدفئة بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

للمرة الثانية خلال أقل من شهر ومع انخفاض درجات الحرارة، تعاملت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة إسعافياً مع اختناق عائلة نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن غرفة العمليات 997 تلقت قبيل صباح اليوم الاثنين وفي تمام الساعة 01:48 بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق في أبيار الماشي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ بتوجيه الفرق الإسعافية وفرقة عناية متقدمة وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود سبع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقل ثلاث حالات للمستشفى فيما جرت معالجة أربع حالات داخل المنزل، وبينت الهيئة بأن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ لا قدر الله. حيث تكمن خطورة أول أكسيد الكربون في أنه ليس له طعم ولا رائحة أو لون، حيث يتغلغل إلى داخل الجهاز التنفسي دون أن نشعر بذلك، فضلاً عن الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.

تابعنا على تواصل معنا على