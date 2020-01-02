ارتفاعات مفاجئة لأسعار المطاعم بجازان.. والتجارة ترد

المواطن - خالد الأحمد - جازان

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان من ارتفاع مفاجئ لأسعار وجبات المطاعم مؤخرًا مع بداية الإجازة المدرسية، حيث ارتفع سعر وجبات اللحم المندي بأنواعه بأغلب المطاعم بما يقارب الـ20%، بسبب ارتفاع أسعار المواشي المحلية بالمنطقة.

وقال الأهالى لـ“المواطن”، إن الكثير من المطاعم والمطابخ التي تقدم وجبات اللحم بمختلف الأصناف بمدينة جازان وعدد من المحافظات قامت في نهاية الأسبوع الماضي بتغيير اللوحات الإعلانية التي توضح أسعار الوجبات المتوفرة بها، حيث لوحظ ارتفاع أسعار وجبات اللحوم إلى 63 ريالًا، فيما كان السعر السابق 52 ريالًا، بارتفاع ما يقارب الـ20%.

وأشاروا إلى أن عددًا من المطاعم أوقفت بيع وجبات اللحوم لديها، بسبب عزوف الكثير من الزبائن بعد ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغنام بالسوق المحلية الذي يعود إلى وقف استيراد المواشي من بعض الدول الإفريقية، وذلك تزامنًا مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي والإقبال الشرائي وزيادة الطلب على الأغنام المحلية وكثرة الاحتفالات ومناسبات الأعراس بالمنطقة.

وقف الاستيراد من بعض الدول الإفريقية:

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة التي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

مناشدات عاجلة:

وناشد الشاكون الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والاستثمار بالتدخل العاجل وإلزام المطاعم والمطابخ بمنطقة جازان بمراجعة أسعار الوجبات الغذائية وتخفيضها.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار ردًا على استفسارات “المواطن”، أن الوزارة تقوم وبحسب اختصاصها بالرقابة على التزام المنشآت التجارية بنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام البيانات التجارية، ومخالفات أنظمة البيع من خلال الجولات الدورية التي تقوم بها على المنشآت التجارية.

وأضافت الوزارة، أنها تشدد على ضرورة أن تضع المنشأة لائحة واضحة بالأسعار تمكن المستهلك من معرفة سعر الخدمة المطلوبة دون الحاجة للسؤال عن سعرها.

وبينت الوزارة، أن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية بشكل عام تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار، مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.

وأشارت إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات على المنشآت التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على المنتج أو التي يختلف سعر الرف فيها عن الكاشير على الرقم الموحد للبلاغات (1900)، أو من خلال “تطبيق” بلاغ تجاري، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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