ارتفاع قياسي لمؤشر الأسهم السعودية قرب 8500 نقطة
بتداولات تجاوزت 4.5 مليارات ريال

ارتفاع قياسي لمؤشر الأسهم السعودية قرب 8500 نقطة

2020/01/14
الساعة 4:24 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 33.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8474.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 196 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اكسا التعاونية, تهامة, شاكر, أنابيب, وأسلاك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان, تعليم ريت, البحري, أسمنت الشرقية, نماء للكيمياويات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84 % و 3.61% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, أرامكو السعودية ، الإنماء, كيان السعودية, وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي, دار الأركان, الإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 242.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6930.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 396 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.

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ابن الريف البلدي.
ضيف
ابن الريف البلدي.

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