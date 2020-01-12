استبعاد الحكام السعوديين بـ مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

أكدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة فيرناندو تريساكو على استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لـ “جول” فإن لجنة الحكام رأت أنه من الأفضل الاعتماد على الحكام الأجانب بمباريات دور ربع النهائي.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي عن جدول مواعيد مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والاتفاق يوم 16 يناير على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة الـ6:05 مساءً.

المباراة الثانية بين فريقي العدالة والنصر يوم 17 يناير على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في تمام الساعة الـ5:55 مساءً.

أما المباراة الثالثة فستجمع بين فريقي أبها والفتح يوم 18 يناير في تمام الساعة الـ3:55 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتُختتم مباريات ربع النهائي بلقاء الوحدة والأهلي يوم 18 يناير في تمام الساعة الـ6:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة.

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