استعراض جوي لفريق الصقور السعودية في المذنب

المواطن - واس

شهد محافظ المذنب عبدالرحمن السعوي استعراض القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” في سماء المحافظة أمس, وذلك بمنتزه خرطم السياحي, ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري، الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة, بحضور مدير شرطة المحافظة عارف الحسون, ورئيس لجنة التنمية بالمحافظة خالد الحواس, وعدد من مسؤولي المحافظة.

واستهل فريق القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” أولى عروضه الجوية لـ 30 دقيقة, التي يقدمها على مدى يومين متتالية ضمن فعاليات المهرجانات الشتوية التي تقدمها منطقة القصيم.

يذكر أن منتزه خرطم بالمحافظة يشهد كثافة زوار خلال إجازة الربيع من خلال مشاركة العديد من الأسر وأبناء المحافظة للتمتع بالأجواء الربيعية التي تشهدها المنطقة .

تابعنا على تواصل معنا على