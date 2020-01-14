استفسار بشأن علاقة حافز بدعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن علاقة التسجيل في حافز بمبلغ دعم حساب المواطن.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن التسجيل في برنامج حافز لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد، ولكن يشترط تسجيل حافز ضمن إجمالي الدخل، لافتًا إلى أنه في حال انطبقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط هنا

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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