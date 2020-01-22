استمرار تأثير الكتلة الباردة من الجمعة حتى الاثنين

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك).

ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان والظهر)، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف القريات، وحزم الجلاميد) من مساء يوم الجمعة ويوم السبت.

وبحسب الأرصاد السعودية فإنه من المتوقع الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل) كذلك على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية المناطق الرياض، الشرقية والمدينة المنورة.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة إلى الاثنين القادمين فيما تشير التوقعات بمشيئة الله إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار على النحو التالي:

هطول أمطار رعدية يصاحبها تساقط البرد.

رياح نشطة السرعة تصل إلى 45کم/ س أو أكثر مثيرة للأتربة والغبار.

عوالق وأتربة مثارة وعواصف رملية.

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