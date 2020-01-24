اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين بالعراق

المواطن - متابعة

اندلعت، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي النقيب وسط محافظة النجف العراقية.

واستخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.

وفي محافظة كربلاء جنوبي العاصمة العراقية، حرق محتجون الإطارات وقطعوا عددًا من الطرق الرئيسية والتجارية المهمة في مركز المحافظة.

ومن بين الطرق التي قطعها المحتجون في كربلاء، طريق الإسكان، وطريق حي البلدية، وشارع السناتر، وشارع الضريبة، وشارع رمضان سريع، وجسر الضريبة.

وفي بغداد تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق؛ تنفيذًا لقرار مجلس النواب العراقي المطالب بخروج تلك القوات، حسب ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وأغلقت السلطات جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

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