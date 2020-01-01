اشترى مزرعة فهل تؤثر على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

وجه مستفيد استفسارًا إلى حساب المواطن بشأن تأثير شرائه مزرعةً جديدةً على مبلغ الدعم الذي يتقاضاه من البرنامج.

ورد حساب المواطن على المستفيد بالقول: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 26 استحقاق يناير المقبل.

ومن المرتقب أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم التاسع من الشهر المقبل وليس اليوم العاشر حسب النظام المتبع.

وأكد برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، ردًّا على أحد المستفيدين أن تقديم موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة بسبب أن يوم 10 يناير المقبل إجازة رسمية ولذلك تم تقديم إيداع الدعم لليوم التاسع والذي سيوافق يوم الخميس 9 يناير.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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