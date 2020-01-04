اعتراف علي البليهي يُسعد النصر

المواطن - محمد سمعه

جاء اعتراف المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بمثابة خبر سار لنادي النصر الذي يُراقب موقف اللاعب حول تجديد عقده مع بطل آسيا.

وكان البليهي قال أمس الجمعة بعد نهاية مباراة الفيصلي في كأس الملك: “لا يوجد إلى الآن أي شيء في العرض المقدم من النادي”.

النصر يُراقب التطورات:

ويترقب النصر آخر التطورات حول تجديد عقد البليهي، حيث يتمنى النصر فشل الهلال في التجديد للمدافع والتحرك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلب علي البليهي من إدارة نادي الهلال مضاعفة الراتب السنوي في العقد الجديد، من أجل الاستمرار مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة الزرقاء، لتتوقف المفاوضات بينها وبين اللاعب ووكيل أعماله.

إدارة الهلال تُلبي مطلب البليهي:

ثم ذكرت تقارير محلية بعد ذلك أن إدارة الهلال لن تُمانع تجديد العقد للبليهي مقابل منحه زيادة مالية؛ كونه أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر للتعاقد مع مدافع، خاصة في ظل اقتراب البرازيلي مايكون من الرحيل عن أصفر العاصمة والعودة لغلطة سراي التركي بعد انتهاء إعارته مع النصر، إضافة لإصابة المدافع عبدالله مادو وغموض موقفه حول اللحاق بمباراة السوبر ضد نادي التعاون.

يُذكر أن علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وساهم بشكل كبير في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 والحصول على المركز الرابع بمونديال الأندية.

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