المواطن - متابعة

أفادت قناة الحدث، بأنه تم اغتيال الإعلامي العراقي أحمد عبدالصمد في البصرة من قبل مجهولين.

وكان مسؤول بمحافظة الأنبار العراقية، أكد اليوم الجمعة أن مناطق الشريط الحدودي مع سوريا آمنة ومستقرة، وسط تحليق غير مسبوق للطيران الأمريكي الذي غطى سماء المناطق الغربية تحسبًا لأي طارئ.

وقال قائم مقام قضاء القائم بالأنبار أحمد المحلاوي، في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية: إن مناطق قضاء القائم وصولًا إلى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار هي مناطق آمنة ومستقرة بالتزامن مع الطيران الحربي الأمريكي بطلعات مكثفة في سماء تلك المناطق من دون معرفة الأسباب، رغم أن المناطق المستهدفة لم تشهد أي خرق أمني.

تابعنا على تواصل معنا على