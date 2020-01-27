اكتشاف مصابين بـ كورونا الجديد في زيوريخ بسويسرا

المواطن - متابعة

قالت سويسرا إنه تم الاشتباه في حالتين مصابتين بكورونا في مدينة زيوريخ، حيث ظهرت عليهما أعراض مشابهة للفيروس.

وقررت السلطات الصحية في سويسرا، وضعهما في الحجر الصحي إلى حين التثبت من ذلك، ولم تكشف عن هويتهما إلا أنها أوضحت أنهما عادا من رحلة إلى الصين مؤخرًا.

ولم تقم سويسرا بأي إجراءات في المطارات أو محطات النقل، ولكن أوعزت إلى المستشفيات والهيئات الطبية بإبلاغ السلطات المختصة عن أي حالة يجري الاشتباه فيها.

الجدير بالذكر أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفعت، إلى أكثر من 80 شخصًا في الصين، بحسب ما أعلنت السلطات، الاثنين، في وقت يدخل الفيروس دولًا جديدة.

وأشارت السلطات الصينية، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، إلى إصابة أكثر من 2700 شخص ووفاة 80 شخصًا آخرين.

وسجلت معظم الحالات في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، وسط الصين، التي تعد منشأ الفيروس المميت.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان في نهاية ديسمبر الماضي.

وأكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبًا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرًا.

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