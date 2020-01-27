الأجانب يشعلون سباق الهدافين في الدوري

المواطن - مروة نبيل

أشعل اللاعبون الأجانب سباق المنافسة على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 15 جولة على انطلاق المسابقة.

ويتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قائمة هدافي الشتاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 12 هدفًا، كما قام بـ21 تسديدة على المرمى.

وقام نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بـ66 تسديدة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، بالتساوي مع مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، الذي قام بـ72 تسديدة.

وعلق حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الصراع الشرس على هداف الموسم! بافيتيمبي غوميز، عبدالرزاق حمد الله (بفارق صناعة الأهداف) ثم عمر السومة”.

وتابع حساب الدوري السعودي للمحترفين تغريدته قائلًا: “من برأيكم سيكون هداف دورينا الأغلى؟.. وهل سيتم كسر رقم الموسم السابق (34)؟”.

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