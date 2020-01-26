الأحمر يحسم مباراة الأهلي والنجم الساحلي بهدف

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

الأهلي والنجم الساحلي:

وبدأت مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي بشكل سريع من أصحاب الأرض، وحصل على ركلة ركنية مبكرًا، ولكنه لم يستغلها، وتألق حارس مرمى الأحمر محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من العريبي.

وواصل الشناوي تألقه مجددًا، وتصدى ببراعة لكرة من العريبي، قبل أن يطلق نجم الأحمر حسين الشحات تسديدة قوية، ولكن حارس الفريق التونسي أبعدها، وأنقذ الدفاع تصويبة أحمد الشيخ من على خط المرمى.

ونجح جونيور أجاي في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي عند الدقيقة 32، وأضاع عمرو السولية فرصة تسجيل هدف ثانٍ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، فرض النادي الأهلي سيطرته على اللعب، وأطلق مروان محسن تسديدة قوية مرت بجوار القائم، وانحصر اللعب في وسط الملعب بالدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بتحقيق الأحمر لفوز هام.

وبعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، خطف الفريق الأحمر صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، ثم الفريق التونسي بـ9 نقاط، بالتساوي مع فريق الهلال السوداني.

وستكون مباراة الأهلي المقبلة ضد الهلال السوداني حاسمة بشكل كبير في تحديد هوية المتأهلين من المجموعة الثانية إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

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