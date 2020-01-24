الأحوال المدنية تعلن فتح مكاتب نسائية في منطقة مكة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن فتح عدد من المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة يوم غدٍ السبت.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن المكاتب الأربعة سيتم افتتاحها في كل من العاصمة المقدسة (الجروشي)، جدة (الصفا)، والطائف؛ حيث تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية الشاملة حتى تاريخ 30/ 5/ 1441، من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

الجدير بالذكر أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بدأت تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 22 موقعًا خلال الأسبوع الماضي حول مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد فيها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة “هويتي انتمائي” التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

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