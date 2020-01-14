الأخضر الأولمبي جاهز لمواجهة سوريا

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة نظيره السوري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2020.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد سوريا، عند الساعة 4:15 مساء يوم غد الأربعاء بتوقيت السعودية، على ملعب تاماسات في بانكوك، في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وخاض الأخضر الأولمبي حصة تدريبية اليوم على الملعب الرديف لملعب “تاماسات”، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركزت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع منتخب سوريا المتصدر بفارق الأهداف، وجاء منتخب قطر في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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