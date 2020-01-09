الأخضر الأولمبي.. والفوز الأول ضد اليابان

المواطن - مروة نبيل

يلعب منتخب السعودية ضد اليابان اليوم ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

السعودية ضد اليابان

ولم ينجح منتخب السعودية في الفوز ضد اليابان خلال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، ويطمح لتحقيق فوزه الأول اليوم في بداية مواجهاته بالبطولة الآسيوية.

وتأهل الأخضر إلى أولمبياد أتلانتا 1996، ولعب منتخب السعودية ضد اليابان في الدور نصف النهائي، وخسر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على نظيره العراقي بالهدف الذي سجله حسين عبدالغني.

وانتهت مباراة السعودية ضد اليابان بالتعادل السلبي في نسخة عام 2008 في الدمام، وكان الأخضر يحتاج إلى تحقيق الفوز المواجهة الثانية من أجل التأهل إلى نهائيات أولمبياد بكين، ولكنه لم ينجح في هز الشباك.

في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لعب منتخب السعودية ضد اليابان ضمن منافسات دور المجموعات، وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

ويقع منتخب السعودية تحت 23 عامًا في المجموعات الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم منتخبات، اليابان، قطر وسوريا.

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