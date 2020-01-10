الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بشكل مميز ضد اليابان بالأمس في مباراته الأولى بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، وحقق فوزًا قاتلًا؛ ليتصدر مجموعته.

المنتخب السعودي

وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد فاز على اليابان بهدفين مقابل هدف، سجلهما أيمن الخليف وعبدالرحمن غريب، ليتصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ثم سوريا وقطر برصيد نقطة، ويتذيل الساموراي الترتيب.

ونال أداء المنتخب السعودي الأولمبي إشادة كبيرة، خاصة أنه جاء على حساب واحد من أقوى المنتخبات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ومرشح بقوة إلى التأهل لمنافسات الدور التالي.

وعلق نجم الكرة السعودية السابق، حمزة إدريس على أداء المنتخب السعودي الأولمبي قائلًا: “المدرب سعد الشهري تعامل مع المباراة بشكل ممتاز، ونجح في دراسة المنتخب الياباني”.

وتابع إدريس خلال تصريحاته لقناة “العربية”: “كان هناك ترابط ورغبة وحضور ذهني لدى اللاعبين في المباراة، بجانب الانضباط التكتيكي في الملعب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “حظوظ الأخضر الأولمبي قوية بعد فوزه على أقوى المرشحين، والانتصار يمنح المنتخب دفعة قوية في المباراتين المقبلتين”.

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