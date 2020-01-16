الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

عاود المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة سعد الشهري تدريباته اليوم الخميس، وذلك بعد التأهل لدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز أمس الأربعاء على المنتخب السوري بهدف دون رد.

ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر ” تويتر” صورًا من الحصة التدريبية للأخضر الأولمبي مع إلقاء بعض التعليمات الفنية من قبل المدرب سعد الشهري على اللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره التايلاندي صاحب الأرض، بعد غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ولعب منتخب السعودية الأولمبي ضد نظيره السوري أمس الأربعاء على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع الأخضر الأولمبي رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز على سوريا ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما صعد منتخب سوريا كوصيف برصيد 4 نقاط ليواجه أستراليا متصدر المجموعة الأولى.

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