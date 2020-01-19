الأخضر الأولمبي يفتح صفحة أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته الجماعية بعد مواجهة تايلاند بالأمس ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وأجرى الأخضر اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب “تاماسات”، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا.

وأجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مناورة مصغّرة، على أن يواصل الأخضر الأولمبي، مساء يوم غد الاثنين، استعداداته لمباراته المقبلة ضد منتخب أوزبكستان المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الأوزبكي على ملعب راجامانغالا في العاصمة بانكوك، عند الساعة 1:15 مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثالثة الأولى في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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