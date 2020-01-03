الأخضر الأولمبي يُسقط تايلاند في ختام الاستعدادات لكأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، في الفوز على المنتخب التايلاندي وديًّا، اليوم الجمعة، بهدف دون رد، في ختام استعدادات الأخضر لبطولة كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن الأخضر من إحراز الهدف الوحيد بالمباراة عبر نجم نادي الشباب، عبدالله الحمدان بالدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وكان الأخضر خاض مباراة تايلاند بتشكيلة مكونة من:

محمد اليامي، عبدالباسط هندي، سعود عبدالحميد، خالد الدبيش، حسان التمبكتي، سامي النجعي، حسين العيسى، ناصر العمران، مختار علي، خالد الغنام، عبدالله الحمدان.

يذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة ” الثانية” في بطولة كأس أمم آسيا إلى جانب منتخبات “قطر وسوريا واليابان”، حيث سيبدأ الأخضر الأولمبي مشواره بالبطولة الآسيوية مواجهًا منتخب اليابان يوم 9 يناير الجاري، ثم مواجهة المنتخب القطري يوم 12 يناير، ثم مواجهة منتخب سوريا يوم 15 يناير.

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