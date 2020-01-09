الأخضر يبدأ رحلة البحث عن بطاقة أولمبياد طوكيو

المواطن - مروة نبيل

يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، مشواره في بطولة كأس آسيا أملًا في حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو “دورة الألعاب الأولمبية 2020”.

وتستضيف تايلاند بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث انطلقت منافساتها بالأمس، وستسمر حتى يوم 26 من شهر يناير الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية.

ويلعب المنتخب السعودي ضد اليابان اليوم، قبل أن يواجه قطر، يوم الأحد المقبل، على أن يختتم منافساته في دور المجموعات بلقاء سوريا، مساء الأربعاء المقبل، وتُقام مواجهات الأخضر على ملعب تاماسات في بانكوك.

ويسعى الأخضر الأولمبي لبدأ مشواره في كأس آسيا بشكل مميز، وتحقيق الفوز على اليابان اليوم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ومواصلة التألق؛ لخطف بطاقة التأهل، فيما ضمن الساموراي المشاركة في الأولمبياد باعتباره البلد المضيف.

وعمل المدير الفني سعد الشهري على تطوير لاعبي الأخضر ومعالجة الأخطاء خلال الفترة الماضية، وخاض أكثر من مباراة ودية، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس آسيا 2020.

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