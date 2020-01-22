الأخضر يتقدم على أوزبكستان بصاروخية ناصر العمران

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الأخضر الأولمبي ناصر العمران في هز شباك أوزبكستان بتسديدة صاروخية في الدقيقة 86، ليمنح منتخب السعودية التقدم.

ويلعب منتخب السعودية وأوزبكستان الآن على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وكان للأخضر أكثر من فرصة عن طريق عبدالله الحمدان.

يُذكر أن أصحاب الثلاثة مراكز الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، سيتأهلون إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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