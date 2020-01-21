الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهته ضد أوزبكستان ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب راجامانغالا، عند الساعة 1:15 ظهر غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وخاض الأخضر حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب تاماسات في بانكوك، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين ترفيهية.

ومن ناحية أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا تنسيقيًا نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم الأخضر للقاء المنتخب السعودي.

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