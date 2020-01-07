الأخضر يرفع درجة استعداده لمواجهة اليابان

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمباراته الافتتاحية أمام منتخب اليابان في بطولة كأس آسيا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأجرى الأخضر اليوم حصته التدريبية على ملعب أكاديمية Apline1، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران تكتيكي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف تطبيق التمرين التكتيكي.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي الأولمبي، مساء غدٍ الأربعاء، تحضيراته لأولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية التي تجمعه بنظيره الياباني، يوم الخميس المقبل.

على الجانب الآخر، يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة، غدًا الأربعاء، الاجتماع التنسيقي لمنتخبات المجموعة الثانية، وسيناقش خلاله عددًا من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.

وسيعقد المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري، مؤتمرًا صحافيًّا بعد ذلك للحديث حول المباراة الافتتاحية ضد اليابان.

تابعنا على تواصل معنا على