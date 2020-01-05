الأخضر يستعد للآسيوية بمشاركة الخليف

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو “.

وكان الجهاز الفني للأخضر الأولمبي بقيادة سعد الشهري قد منح اللاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين فترة حرة، وذلك بعد المباراة الودية ضد منتخب تايلاند.

وتركز مران الأخضر على عمل تكتيكي دفاعي، وتدريبات دفاع المنطقة والتحولات الهجومية، بمشاركة لاعب الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له، عقب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى.

ويواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء غدٍ الاثنين، تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الخميس المقبل في افتتاحية مبارياتهما ضمن البطولة الآسيوية.

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