الأخضر يصل تايلاند لبدء مشواره في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء، إلى تايلاند تمهيدًا لمشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا 2020، التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الأخضر الأولمبي، موضحًا أن القائم بأعمال سفارة المملكة لدى تايلاند بالإنابة خالد الفارس كان في استقبال البعثة في مطار بانكوك الدولي.

ومن المقرر أن يستكمل الأخضر الأولمبي المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا؛ والتي تتضمن مواجهة منتخب تايلاند وديًا، قبيل انطلاق المسابقة القارية.

ويقع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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