الأخضر يفتح ملف مباراة سوريا

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته، اليوم الاثنين، بعد أن منحهم الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري راحة عن مران الأمس، عقب التعادل مع قطر.

ويستعد الأخضر لمواجهة سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب نادي “موانغتونغ يونايتد”، بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا.

أجرت المجموعة الأخرى من لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مرانًا على الجمل الهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة استعدادًا لمباراة سوريا.

ويختتم المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته الجماعية لمواجهة سوريا، مساء غدٍ الثلاثاء ملعب نادي “موانغتونغ يونايتد”.

وقبل مباراة السعودية وسوريا المقبلة، جاء ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا كالتالي؛ سوريا في الصدارة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الأخضر، ثم قطر برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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