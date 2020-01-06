الأخضر يواصل استعداداته.. والآسيوي يجتمع بالبعثة

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لأولى مبارياته أمام منتخب اليابان، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب أكاديمية “ياماوكا هاناساكا”، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّز العمل خلالها على تطبيق مران تكتيكي دفاعي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب.

على الجانب الآخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة، اجتماعًا ترحيبيًّا ببعثة الأخضر في مقر إقامتهم بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتم خلال الاجتماع، شرح التعليمات المتعلقة ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، كما تم التطرق للتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات، وتسلم قائد الأخضر سامي النجعي درع المشاركة في المسابقة.

وتم عقد اجتماع مصغّر مع الطاقم الإداري للمنتخب السعودي بعد ذلك، نوقش خلاله عدد المواضيع اللوجستية والتنظيمية والتسويقية والإعلامية والطبية.

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