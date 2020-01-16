الأردن والإمارات يتعادلان ويتأهلان لربع نهائي آسيا

المواطن-مروة نبيل

انتهت مباراة الأردن والإمارات التي أُقيمت على استاد بوريرام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم المنتخب الإماراتي الأولمبي أولًا عن طريق زايد العامري في الدقيقة 41، وأحرز إيهاب الخوالدة هدف التعادل لمنتخب الأردن عند الدقيقة 78.

وتصدر المنتخب الإماراتي مجموعته في كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الأردن الذي حل ثانيًا، ليتأهل المنتخبان سويًا إلى الدور التالي من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأوزبكستاني على ملعب راجامانغالا، فيما يلعب الأردن مع كوريا الجنوبية على ملعب تاماسات، يوم الأحد المقبل، في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

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