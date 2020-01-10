الأرصاد: أمطار مكة تتواصل حتى منتصف الليل

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة, تشمل محافظات العاصمة المقدسة ، الطائف ، وميسان ، والكامل ، ووالليث ، وخليص ، ورابغ ، والمشاعر المقدسة, مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 والنصف مساءً بمشيئة الله .

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

تابعنا على تواصل معنا على