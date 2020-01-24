انخفاض الحرارة على معظم المناطق

الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية وموجة غبار بعدة مناطق.. غدًا

2020/01/24
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأضافت الأرصاد، أن المناطق التي ستتأثر بتلك الحالة الجوية، هي: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم؛ حيث ستكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وتابعت الهيئة: إن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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دكتور رمضان صالحين أحمد
ضيف
دكتور رمضان صالحين أحمد

الحمد لله رب العالمين على كل حال واسأل الله السلامة لجميع المسافرين وأن يخفف سبحانه عن عباده ويلطف بهم فهو احن وارحم بنا من امهاتنا.

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9 ساعة
محمد
ضيف
محمد

الله الهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

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10 ساعة


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