الأرصاد تتوقع: سحب رعدية وغبار وحرارة صفرية غدًا
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

الأرصاد تتوقع: سحب رعدية وغبار وحرارة صفرية غدًا

2020/01/22
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وتضمنت التوقعات هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من شرق ووسط المملكة.

في حين يُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، وتتخللها سحب رعدية ممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية ووسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتوقعت الأرصاد أن تسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ29 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل سكاكا أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى الصفر.

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