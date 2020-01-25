الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من موجة برد شديدة

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء أمس عدد من التنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، لتنبيه سكان عدد من مناطق المملكة لأخذ التدابير اللازمة.

ونبهت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أهالي منطقة المدينة المنورة وتحديدا الحناكية والعلا، حيث ستشهدان موجة باردة وذلك من الساعة 1:05 صباحا وحتى الساعة 8:00 صباحا.

كما نبهت منطقة الجوف وتحديدا القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، حيث سيكون هناك أيضا موجة باردة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الثامنة صباحا.

ويبدو أن سكان منطقة حائل وتحديدا الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، سيكونون في حاجة إلى أخذ احتياطاتهم أيضا، حيث نبهتهم الهيئة من موجة باردة تبدأ من الساعة الواحدة صباحا وحتى الثامنة صباحا.

كما ستشهد منطقة القصيم وتحديدا الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، هي الأخرى حالة باردة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الثامنة صباحا.

ونبهت الهيئة أيضا منطقة تبوك وتحديدا البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، والتي ستشهد حالة باردة من الواحدة وحتى الثامنة صباحا.

أما الحدود الشمالية فستشهد كلا من العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر موجة باردة تبدا في الواحدة صباحا وتنتهي في الثامنة صباحا.

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