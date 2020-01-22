الأرصاد : درجة الحرارة تواصل الانخفاض غدًا

المواطن - الرياض

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة غدًا في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر غدًا، فستكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط، بينما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الخليج العربي.

تابعنا على تواصل معنا على