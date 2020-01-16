الأرقام تُنصف الهلال ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد الاتفاق

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنتائج آخر 6 مباريات لفريق الهلال ضد الاتفاق في جميع البطولات، وذلك قبل مباراتهما اليوم.

وشهدت مباريات الهلال ضد الاتفاق الأخيرة تفوقًا للزعيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر في لقاء وتعادل في مثله، وتمكن لاعبو الأزرق من تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ7 أهداف.

ولعب الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، يناير 2018، وتعادلا إيجابيًا بنتيجة 1/1، وفاز فارس الدهناء على الزعيم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في البطولة ذاته، مارس 2018.

وفاز الهلال على الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، في نوفمبر 2018، بأربعة أهداف مقابل هدف، وواصل الزعيم تفوقه، وحسم مباراتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين في أبريل 2019 لصالحه بنتيجة 3/2.

وتغلب الهلال على الاتفاق بهدف دون رد في الدوري السعودي للمحترفين، في مايو 2019، قبل أن يكتسح الزعيم نظيره فارس الدهناء بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالبطولة ذاتها، في أكتوبر 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة تفوقه على الاتفاق والفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح فارس الدهناء لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالأزرق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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