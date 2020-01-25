الأسبوع الجاري هو الأبرد على الإطلاق في السنة

المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق إن درجة الحرارة تدنت اليوم السبت إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد.

اليوم السبت :

تدنت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد

وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق

وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالإنكماش pic.twitter.com/NsYBkOIsyE — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 25, 2020

وقال الزعاق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، إن هذا الأسبوع سيكون هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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