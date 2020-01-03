الأسر الكافلة بعمل الرياض تكسو الأيتام عبر مبادرة دفء 

المواطن - متابعة

نفذت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلة بالأخصائية الاجتماعية ريم بنت سلمان الجعيد، “مبادرة دفء” الهادفة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر الكافلة للأيتام والمحتاجة لـ”كسوة الشتاء”، وذلك بدعم مباشر من الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل، في إطار أدوارها الإنسانية والاجتماعية وخدمةً للأيتام، حيث تم تنفيذ المبادرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وقدمت ريم الجعيد المشرفة على تنفيذ المبادرة باسمها ونيابة عن منسوبات إدارة الأسر الكافلة شكرها وتقديرها للأميرة سارة، داعية الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وأن يكتب لها أجر إسعاد الأيتام.

وأشارت الجعيد إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة قارب الرقم 300 يتيم وأسرهم الكافلة، مؤكدةً أن هذه المبادرة الشخصية من الأميرة سارة تهدف إلى مساعدة الأسر الكافلة المحتاجة، وتوفير مردود مادي لهم، وتنمية روح الانتماء والحب بين الإدارة والأسر الكافلة وبينهما وبين أفراد المجتمع المحبين للخير.

وأضافت: هو عمل وإن كان بسيطًا إلا أنه يعني الشيء الكثير لهؤلاء الأيتام وأسرهم، ولعل فرحتهم وسعادتهم وهم يستلمون كسواتهم تعكس أهمية مثل هذه المبادرات.

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