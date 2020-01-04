الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

المواطن - متابعة

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن أدت ضربة جوية أمريكية إلى قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضًا 0.3 في المائة، وسجلت الأسهم الألمانية أسوأ يوم لها في شهر مع هبوط سهم شركة الطيران لوفتهانزا 6.5 في المائة.

ودفعت خسائر شركات أخرى للطيران، من بينها إير فرانس وإيزي جيت، مؤشر السياحة والسفر الأوروبي ليغلق منخفضًا 1.6 بالمائة بفعل مخاوف بشأن أسعار الوقود مع صعود النفط بأكثر من ثلاثة في المائة.

لكن القفزة في أسعار النفط رفعت مؤشر أسهم قطاع الطاقة الأوروبي إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، وساعد هبوط الجنيه الإسترليني المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية في أن يغلق على مكاسب مخالفًا اتجاه الأسواق.

وفي أول تداول لها هذا العام، صعدت الأسهم السويسرية 0.8 بالمائة بعد أن سجلت مكاسب بلغت 26 في المائة العام الماضي، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات السلع الاستهلاكية.

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